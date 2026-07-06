È proprio vero che la mattina ha l’oro in bocca: nella prima giornata dei campionati italiani juniores disputati a Caorle, Sofia Ferrari della Corradini ha vinto la medaglia d’oro sulla distanza dei 5000 metri. Passano praticamente 24 ore e nella prima gara femminile della seconda giornata la giovane atleta gialloverde allenata da Emilio Benati si ripete anche sui 3000. Così lo speaker dello stadio veneziano arriva a definirla "la regina del mezzofondo giovanile italiano", anche perché entrambe le vittorie sono state molto nette: nei 3000 Sofia è rimasta sempre nelle posizioni avanzate del gruppo e al suono della campana che annunciava l’ultimo giro, ha strappato nettamente partendo in progressione sui 400 metri finali e chiudendo in 9’36’’12, davanti a Mimosa Miari Fulcis in 9’37’’50 e a Viviana Marinelli in 9’37’’88. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera: campionati italiani juniores. Sofia fa doppietta: è oro anche sui 3000 metri

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