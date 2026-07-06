Atletica leggera | campionati italiani juniores Sofia fa doppietta | è oro anche sui 3000 metri

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata dei campionati italiani juniores di atletica leggera a Caorle, Sofia Ferrari ha conquistato la medaglia d’oro nei 5000 metri. La atleta della Corradini ha ottenuto la vittoria anche sui 3000 metri, realizzando una doppietta.

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È proprio vero che la mattina ha l’oro in bocca: nella prima giornata dei campionati italiani juniores disputati a Caorle, Sofia Ferrari della Corradini ha vinto la medaglia d’oro sulla distanza dei 5000 metri. Passano praticamente 24 ore e nella prima gara femminile della seconda giornata la giovane atleta gialloverde allenata da Emilio Benati si ripete anche sui 3000. Così lo speaker dello stadio veneziano arriva a definirla "la regina del mezzofondo giovanile italiano", anche perché entrambe le vittorie sono state molto nette: nei 3000 Sofia è rimasta sempre nelle posizioni avanzate del gruppo e al suono della campana che annunciava l’ultimo giro, ha strappato nettamente partendo in progressione sui 400 metri finali e chiudendo in 9’36’’12, davanti a Mimosa Miari Fulcis in 9’37’’50 e a Viviana Marinelli in 9’37’’88. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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