Digne sbaglia il Forest batte l’Aston Villa | Wood segna dal rigore

Durante la semifinale di Europa League a Nottingham, il difensore ha commesso un fallo in area al 67'. Questa decisione ha portato all'assegnazione di un rigore, che è stato trasformato da un giocatore del Forest. Con questo risultato, la squadra di casa ha conquistato la vittoria sull'Aston Villa.

? Cosa sapere Digne commette fallo in area al 67' nella semifinale di Europa League a Nottingham.. Wood trasforma il rigore e regala la vittoria del Forest all'Aston Villa.. Al 67’ della semifinale di andata di Europa League a Nottingham, un errore clamoroso di Digne regala il vantaggio al Forest, permettendo a Wood di trasformare il rigore e sancire il 1-0 contro l’Aston Villa. La sfida tra le due formazioni è rimasta in bilico per gran parte del confronto, con un equilibrio tattico che ha caratterizzato le due metà di gioco. Tuttavia, il destino della partita è stato ribaltato da un singolo gesto tecnico nei confronti dell’ex difensore della Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Digne sbaglia, il Forest batte l’Aston Villa: Wood segna dal rigore Notizie correlate Wood punisce l’errore di Digne e il Forest vola in semifinale di Europa contro il Villa.Wood punisce l’errore di Digne e il Forest vola in semifinale di Europa contro il Villa. Bologna Aston Villa, da Douglas Luiz passando per Digné, Abraham e Bailey: quante meteore della Serie A!Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Diretta Nott'm Forest - Aston Villa (0-0) Europa League 2025; Nottingham Forest - Aston Villa : 1 - 0 (Europa League): cronaca, tabellino e statistiche; DIRETTA | Nottingham Forest Aston Villa (risultato finale 1-0): Wood su rigore! (30 aprile); Il Crystal Palace cerca la finale, il Nottingham di Milenkovic pure: ecco le quattro semifinali di stasera. Nottingham Forest-Aston Villa, moviola: follia di Digne ma l’arbitro fa di peggio, furia EmeryLa prova dell’arbitro Pinheiro nella semifinale di Europa League Nottingham Forest-Aston Villa analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito solo un giocatore, la moviola ... sport.virgilio.it Mani in alto: il fallo da rigore dell'ex Roma Digne in Forest-Aston Villa. VIDEOLucas Digne l'ha combinata grossa in Nottingham Forest-Aston Villa: l'ex difensore della Roma si è reso protagonista di un fallo di mano in area di rigore piuttosto evidente, che non è passato inosser ... sport.sky.it #AstonVilla ko, derby di #EuropaLeague al #Nottingham. #CrystalPalace vicino alla finale di Conference x.com Aston Villa ko, derby di Europa League al Nottingham. Crystal Palace vicino alla finale di Conference - facebook.com facebook