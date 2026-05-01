Digne sbaglia il Forest batte l’Aston Villa | Wood segna dal rigore

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale di Europa League a Nottingham, il difensore ha commesso un fallo in area al 67'. Questa decisione ha portato all'assegnazione di un rigore, che è stato trasformato da un giocatore del Forest. Con questo risultato, la squadra di casa ha conquistato la vittoria sull'Aston Villa.

? Cosa sapere Digne commette fallo in area al 67' nella semifinale di Europa League a Nottingham.. Wood trasforma il rigore e regala la vittoria del Forest all'Aston Villa.. Al 67’ della semifinale di andata di Europa League a Nottingham, un errore clamoroso di Digne regala il vantaggio al Forest, permettendo a Wood di trasformare il rigore e sancire il 1-0 contro l’Aston Villa. La sfida tra le due formazioni è rimasta in bilico per gran parte del confronto, con un equilibrio tattico che ha caratterizzato le due metà di gioco. Tuttavia, il destino della partita è stato ribaltato da un singolo gesto tecnico nei confronti dell’ex difensore della Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Digne sbaglia, il Forest batte l’Aston Villa: Wood segna dal rigore

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