Immissioni in ruolo docenti 2026 arrivano le convocazioni da elenco regionale Ecco dove Aggiornato con Sardegna e Umbria

Le convocazioni da elenco regionale per le assunzioni in ruolo dei docenti del 2026 sono state pubblicate, con aggiornamenti anche su Sardegna e Umbria. L’elenco, istituito dal decreto legge 712024 e attuato con il decreto ministeriale del 22 aprile 2026, rappresenta la principale novità delle assunzioni di quest’anno scolastico. Le convocazioni riguardano i docenti inclusi in questa lista, che sono stati chiamati per le immissioni in ruolo.

L’elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e “messo in pratica” dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 202627. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale che definirà il numero possibile di assunzioni, gli Uffici Scolastici stanno avviando la fase 1. Si tratta della convocazione dei candidati dai concorsi, incluso il concorso PNRR3, per la scelta della provincia. Per ogni classe di concorso gli Uffici Scolastici convocano rispettando l’ordine dei concorsi e le rispettive quote. Ecco i turni aperti A020 – BB02 –... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti assunti da elenchi regionali scatta il vincolo triennale ecco cosa sapere

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