Assolti i vigilanti imputati per l'omicidio di Giovanni Sala davanti alla sede Sky di Milano | Errore scusabile

Due vigilanti coinvolti nell’omicidio di Giovanni Sala davanti a una sede Sky di Milano sono stati assolti. La procura aveva contestato loro il reato di omicidio, ma il giudice ha stabilito che si trattava di un “errore scusabile”. L’episodio si è verificato nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, quando i vigilanti avevano bloccato Sala a terra davanti alla sede. La sentenza non prevede condanne e si basa sulla valutazione dell’errore commesso in quella circostanza.

Sarebbe stato un "errore scusabile" quello commesso dai due vigilanti che nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023 avevano bloccato Giovanni Sala a terra davanti alla sede Sky di Rogoredo, a Milano. Il 34enne era poi deceduto per arresto cardiaco, ma secondo i giudici gli imputati non potevano sapere che aveva "assunto cocaina" e che aveva "un'ischemia in atto". Il pm Alessandro Gobbis e la famiglia della vittima hanno annunciato ricorso in Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, morì davanti a Sky: assolte le due guardie giurate

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