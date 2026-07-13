Giovanni Sala è morto davanti alla sede di Sky. Due vigilantes sono stati assolti perché il giudice ha ritenuto l’errore commesso come scusabile. La Corte d’Assise ha motivato la sentenza il 14 luglio 2026. La decisione si basa sulla valutazione dell’errore durante l’intervento. Nessun altro dettaglio sui fatti o sulle circostanze specifiche è stato fornito.

Milano, 13 luglio 2026 – Caso della morte di Giovanni Sala: sono state rese note le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise con cui il 14 aprile due guardie giurate sono state assolte dall’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del 34enne, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky mentre era "in evidente stato di alterazione". Come si legge nel documento dei giudici all'ennesimo "tentativo di varcare l'accesso del passo carraio" della sede di Sky di Rogoredo, a Milano, "posto in essere" da Giovanni Sala "con un tasso di violenza più elevato", appare "senz'altro scusabile l'errore in cui sono incorsi i due imputati maturando la giustificata persuasione di trovarsi ancora esposti ad un pericolo attuale ed incombente di illegittima intrusione nell'obiettivo sensibile da loro presidiato ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni Sala morto davanti alla sede di Sky, i due vigilantes assolti per un “errore scusabile”

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Milano, morì davanti a Sky: assolte le due guardie giurate

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