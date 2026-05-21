Denny Magina morto a Livorno assolti i due imputati per omicidio?preterintenzionale | Fatto non sussiste

Due uomini accusati della morte di un giovane sono stati assolti dalla Corte d'assise di Livorno. I due imputati, coinvolti in un procedimento per omicidio preterintenzionale, sono stati giudicati non colpevoli con la motivazione che il fatto non sussiste. La vicenda riguarda l'episodio che ha portato alla morte di Denny Magina, avvenuta in città. La decisione è stata comunicata nel corso dell'udienza, conclusa con l'assoluzione dei due imputati.

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