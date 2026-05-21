Denny Magina morto a Livorno assolti i due imputati per omicidio?preterintenzionale | Fatto non sussiste
Due uomini accusati della morte di un giovane sono stati assolti dalla Corte d'assise di Livorno. I due imputati, coinvolti in un procedimento per omicidio preterintenzionale, sono stati giudicati non colpevoli con la motivazione che il fatto non sussiste. La vicenda riguarda l'episodio che ha portato alla morte di Denny Magina, avvenuta in città. La decisione è stata comunicata nel corso dell'udienza, conclusa con l'assoluzione dei due imputati.
Hamed Hamza e Amine Ben?Nossra, i due imputati per la morte di Denny Magina, sono stati assolti dalla Corte d'assise di Livorno. Il 29enne era precipitato da un palazzo nel 2022. Dopo la lettura della sentenza di primo grado la madre del ragazzo si è sentita male, gli amici hanno gridato "assassini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Morte di Denny Magina, assolti i due imputati. Caos in aula dopo la sentenzaLivorno, 21 maggio 2026 – Assolti i due imputati nella vicenda di Denny Magina, il 29enne livornese che cadde dal quarto piano di un appartamento di...
Leggi anche: Morte Denny Magina, assolti gli imputati Hamza e Ben Nossra: caos e malori in aula dopo la sentenza
Morte di Denny Magina, assolti i due imputati. Caos in aula dopo la sentenzaLivorno, la vicenda del 29enne livornese che precipitò da un appartamento al quarto piano in periferia. Accadde nell’agosto del 2022. I parenti si scagliano contro i giudici, momenti di tensione ... lanazione.it
Denny Magina morto a Livorno, assolti i due imputati per omicidio preterintenzionale: Fatto non sussisteHamed Hamza e Amine Ben?Nossra, i due imputati per la morte di Denny Magina, sono stati assolti dalla Corte d'Assise di Livorno ... fanpage.it