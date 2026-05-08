Bonus nuovi nati 2026 oltre 40mila pagamenti già erogati | INPS accelera le istruttorie e liquida il 62% delle domande presentate nei primi mesi dell’anno
L’INPS ha già effettuato oltre 40.000 pagamenti relativi al bonus per i nuovi nati del 2026, con il 62% delle domande presentate nei primi mesi dell’anno già liquidate. La procedura di istruttoria sembra procedere in modo rapido e costante, consentendo di erogare i fondi in tempi relativamente brevi. I numeri indicano un’attività sostenuta da parte dell’istituto nel processo di gestione delle pratiche.
Un primo bilancio sull’attuazione del bonus nuovi nati 2026 indica un ritmo di lavorazione sostenuto da parte dell’INPS. I dati aggiornati segnalano 65.648 domande presentate, di cui 52.199 accolte e 40.932 già liquidate, pari a circa il 62% delle richieste pervenute. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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