Assegnazioni provvisorie docenti | precedenze deroghe e allegati Così si compila l’istanza QUESTION TIME con Semeraro LIVE Sabato 11 luglio alle 11 | 30

Il personale docente, educativo e gli insegnanti di Religione Cattolica possono presentare domanda di assegnazione provvisoria a partire dalle 15:00 del 10 luglio fino alle 23:59 del 23 luglio 2026. La procedura include l’indicazione di precedenze, deroghe e allegati necessari. È previsto un question time con un rappresentante del Ministero, trasmesso in diretta sabato 11 luglio alle 11:30.

Il personale docente, educativo e gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda dalle ore 15.00 del 10 luglio fino alle ore 23.59 del 23 luglio 2026. Le modalità di presentazione variano a seconda del ruolo. I docenti di ruolo utilizzeranno la piattaforma POLIS, il sistema informatizzato ormai consolidato. Per il personale educativo, gli insegnanti di Religione Cattolica e i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, sono previsti moduli cartacei specifici che saranno pubblicati sul sito del Ministero nella sezione “Mobilità 2026-2027 – Sezione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”. Per tutte le domande cartacee, il Ministero richiede l’invio esclusivamente tramite posta elettronica certificata o altri strumenti telematici, in ottemperanza al Codice dell’amministrazione digitale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti: precedenze, deroghe e allegati. Così si compila l'istanza

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