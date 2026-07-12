Assegnazioni provvisorie docenti 2026 chi possiede più motivi di deroga può indicarli tutti nella domanda?

I docenti interessati alle assegnazioni provvisorie per il 2026 devono presentare la domanda entro il 23 luglio tramite il portale Istanze online. Chi ha più motivi di deroga può indicare tutti nella stessa richiesta. Gli esiti saranno comunicati entro il 24 agosto. La procedura permette ai docenti di ruolo o con nomina definitiva di richiedere una sede preferita per l’anno scolastico.

Assegnazioni provvisorie docenti, la domanda va presentata entro il 23 luglio su Istanze online. Gli esiti saranno comunicati entro il 24 agosto. Una domanda alla quale è legata la possibilità per i docenti di ruolo o attualmente con nomina finalizzata al ruolo di poter svolgere servizio nella sede preferita, almeno per l’a.s. 202627. *Se il docente possiede più requisiti per il ricongiungimento, può scegliere liberamente il familiare al quale chiedere il ricongiungimento. “No. Occorre indicare un solo motivo di deroga. Inserire più motivi contemporaneamente non comporta alcun vantaggio e, in alcuni casi, ha creato problemi nelle procedure gestite dagli Ambiti territoriali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti e ATA: deroghe e vincoli. Tutto sulla domanda

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