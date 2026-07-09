Assegnazioni provvisorie docenti 2026 | chi può presentare istanza Deroghe e domande con riserva

È stata aperta la possibilità di presentare domande per le assegnazioni provvisorie dei docenti per il 2026, in attesa del nuovo accordo che regolamenterà la mobilità scolastica. Possono presentare richiesta gli insegnanti, con alcune deroghe e domande con riserva. Le procedure sono ancora soggette a modifiche, in attesa di indicazioni ufficiali sul regolamento.

In attesa del CCNI che disciplinerà la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) per l’a.s. 202627, ricordiamo chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria e a quali condizioni. Il possesso di uno dei sopra riportati motivi costituisce la condizione senza la quale è impossibile presentare domanda, tuttavia non è l’unica, in quanto vanno considerati l’anno e la modalità di assunzione e l’eventuale vincolo triennale provinciale eo inteprovinciale riguardanti i neossunti nonché gli assunti da GPS sostegno, i cui vincoli discendono rispettivamente dall’art. 135 del D.lgs. 592017 e dall’art. 510 del DL 442023. Di seguito, chi potrà presentare domanda di assegnazione con o senza deroga, chi potrà farlo con riserva e chi, pur avendo presentato domanda, non potrà partecipare ai movimenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti, vincoli e non solo: chi può presentare la domanda

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