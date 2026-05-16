Assaltano un distributore con armi e passamontagna ma stavano girando un video su tik-tok

Due persone hanno messo in scena una rapina a un distributore di carburante, indossando passamontagna e brandendo armi finte, con l’obiettivo di girare un video da condividere sulla piattaforma TikTok. La scena, poi divulgata online, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e verificare la presenza di eventuali rischi o comportamenti pericolosi associati a questa azione.

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