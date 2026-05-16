Assaltano un distributore con armi e passamontagna ma stavano girando un video su tik-tok
Due persone hanno messo in scena una rapina a un distributore di carburante, indossando passamontagna e brandendo armi finte, con l’obiettivo di girare un video da condividere sulla piattaforma TikTok. La scena, poi divulgata online, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e verificare la presenza di eventuali rischi o comportamenti pericolosi associati a questa azione.
Hanno inscenato una rapina al distributore, utilizzando armi e passamontagna per realizzare un video da pubblicare su TikTok. A provocare attimi di grande tensione sono state quattro persone – due uomini e due donne, tutti intorno ai trent’anni – che si sono ritrovate improvvisamente circondate. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Video offensivi su Tik Tok: 12enne costretta a lasciare la scuola
Carla, la prof fa i video su Tik Tok: “Le mie ‘Capsule di letteratura’ per liberare i classici dai manuali”Se è vero che sui social si ritrovano gli amori di gioventù, una professoressa pesarese ha riacceso la passione per la letteratura italiana tra gli...
Ancora un assalto all’esplosivo contro un distributore automatico. In nottata, sventrata da una eccessiva carica detonante, la biglietteria della stazione ferroviaria di Giarre. Ingenti i danni alla struttura e ladri in fuga a mani vuote facebook
Assaltano con mitra un distributore, ma era un video per Tik TokMomenti di forte tensione, la mattina del 9 maggio, a Chions (Pordenone), dove i carabinieri sono intervenuti nei pressi di un distributore di carburante dopo la segnalazione al 112 di quattro persone ... ansa.it
La sinistra continua a giustificare le violenze dei giovani stranieri attraverso il disagio socio-economico mentre gli italiani subiscono quotidianamente ogni tipo di aggressione 1? Mignagola di Carbonera, mentre il titolare di una tabaccheria era ancora in osp x.com
Barletta, l'assalto con esplosivo a un distributore fallisce: banda armata in fugaI malviventi si sarebbero dovuti accontentare di poche centinaia di euro, racimolate da alcune cassette presenti all’interno della struttura. Sotto choc il titolare Armati, incappucciati e con ... lagazzettadelmezzogiorno.it