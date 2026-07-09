Nella notte, un gruppo di ladri ha tentato di svaligiare una filiale Unicredit a Marcianise, entrando intorno alle 3. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno tentato di portare via una cassa automatica. Il tentativo si è concluso senza successo e i malviventi sono fuggiti senza il bottino. Nessun ferito è stato registrato. La polizia sta indagando sul tentativo di furto e sulle modalità dell’assalto.

È terminato con un clamoroso flop il raid messo a segno nella notte ai danni della filiale Unicredit di via Crescenzo Grillo, a Marcianise. Un gruppo di malviventi, entrato in azione intorno alle 3.30, ha preso di mira l’istituto di credito con un’incursione fulminea che ha causato pesanti danni ai locali, senza però fruttare alcun bottino. Il commando, composto da più persone con il volto coperto, ha sfondato la vetrata d’ingresso per accedere rapidamente all’interno della banca. Una volta nei locali, i banditi hanno puntato su una cassa automatica, caricandola e portandola via nel giro di pochi minuti prima di allontanarsi. La fuga, però, non ha prodotto il risultato sperato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, banda della “spaccata” assalta l’Unicredit: in fuga con cassa automatica

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