Sos personale per gli asili nido. Le strutture realizzate con il Pnrr rischiano di non aprire a causa della mancanza di insegnanti. A lanciare l’allarme è Assonidi, l’associazione di categoria aderente a Confcommercio che raggruppa le strutture private. Sono loro, infatti, a far la parte del leone nel nostro Paese per l’educazione dei bambini fino a tre anni: secondo l’Istat, nell’anno educativo 20232024 solo un terzo dell’offerta era a titolarità pubblica, mentre due terzi operavano privatamente o in convenzione con i Comuni. Il problema della carenza di educatori, tuttavia, è trasversale. A detta di Assonidi, nel Paese ne mancano tremila tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asili nido, è emergenza personale: mancano tremila educatori. E le strutture create col Pnrr rischiano di non aprire

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