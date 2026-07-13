Asili nido è emergenza personale | mancano tremila educatori E le strutture create col Pnrr rischiano di non aprire
Mancano circa tremila educatori negli asili nido, mettendo a rischio l'apertura di molte strutture realizzate con fondi del Pnrr. L’associazione di categoria che rappresenta le strutture private segnala che la carenza di personale impedisce l’avvio delle strutture già costruite. La situazione crea un’emergenza per le strutture che ancora devono iniziare l’attività, molte delle quali attendono di essere operative da mesi.
Sos personale per gli asili nido. Le strutture realizzate con il Pnrr rischiano di non aprire a causa della mancanza di insegnanti. A lanciare l’allarme è Assonidi, l’associazione di categoria aderente a Confcommercio che raggruppa le strutture private. Sono loro, infatti, a far la parte del leone nel nostro Paese per l’educazione dei bambini fino a tre anni: secondo l’Istat, nell’anno educativo 20232024 solo un terzo dell’offerta era a titolarità pubblica, mentre due terzi operavano privatamente o in convenzione con i Comuni. Il problema della carenza di educatori, tuttavia, è trasversale. A detta di Assonidi, nel Paese ne mancano tremila tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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