Asili nido un diritto diventato privilegio Il paradosso italiano | 150mila nuovi posti ma 25mila educatori introvabili
In Italia, nonostante siano stati creati circa 150.000 nuovi posti negli asili nido, si registra una carenza di circa 25.000 educatori qualificati. La difficoltà di trovare un posto per i figli più piccoli rappresenta uno degli ostacoli principali alla partecipazione femminile nel mondo del lavoro. Questa situazione evidenzia un divario tra la disponibilità di strutture e la presenza di personale adeguato per gestirle.
La difficoltà di avere un posto dove lasciare i propri figli, specialmente quelli più piccoli, è forse uno degli ostacoli principali alla piena e reale occupazione femminile. E il nostro Paese lo dimostra ogni giorno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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