Asili nido un diritto diventato privilegio Il paradosso italiano | 150mila nuovi posti ma 25mila educatori introvabili

In Italia, nonostante siano stati creati circa 150.000 nuovi posti negli asili nido, si registra una carenza di circa 25.000 educatori qualificati. La difficoltà di trovare un posto per i figli più piccoli rappresenta uno degli ostacoli principali alla partecipazione femminile nel mondo del lavoro. Questa situazione evidenzia un divario tra la disponibilità di strutture e la presenza di personale adeguato per gestirle.

La difficoltà di avere un posto dove lasciare i propri figli, specialmente quelli più piccoli, è forse uno degli ostacoli principali alla piena e reale occupazione femminile. E il nostro Paese lo dimostra ogni giorno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

PNRR Istruzione e asili nido: tavolo operativo MIM e ANCI per garantire oltre 150mila nuovi posti e superare il divario territorialeCome comunicato ufficialmente tramite nota stampa, si è svolto un vertice tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l'Associazione Nazionale...

Asili nido, la nuova emergenza è il personale: “Mancano 25.000 educatori, la qualità è a rischio. E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti”. I dati della Fondazione AgnelliSe è vero che la scuola dell’infanzia è ormai un diritto acquisito per quasi tutti i bambini italiani dai 3 ai 6 anni, con tassi di frequenza vicini...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: DFP, Manzi-Sarracino: governo tradisce giovani e mezzogiorno, tagliato obiettivo per asili nido; Bando per l'ammissione all'asilo nido - Anno educativo 2026 - 2027; A Cascina la Carta dei Servizi dei nidi d'infanzia comunali; Nidi gratis, l'elenco degli asili di Livorno dove sarà possibile non pagare la retta.

Asili nido, nei Paesi Ue sono un diritto, ma in Italia restano un lusso: solo 32 posti ogni 100 bambiniIn Italia solo 32 posti negli asili nido ogni 100 bambini sotto i tre anni. Il dato più basso tra le principali economie europee. greenme.it

Asili nido, l'Italia resta indietro: «Il posto non sia solo un servizio per le famiglie ma un diritto dei bambini»Crescono i posti negli asili nido italiani ma, nonostante lo sforzo per offrire più servizi di qualità alle famiglie, aumentano anche i divari territoriali e sociali. E’ il paradosso del nostro ... corriere.it

Emergenza asili nido Municipio V: non ci sono supplenti e non c’è garanzia di accudimento roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Abbattimento delle rette degli asili nido Il Comune di Almese conferma e amplia il proprio impegno a sostegno delle famiglie, introducendo nuove misure per ridurre in modo significativo il costo degli asili nido. L’Amministrazione ha infatti ampliato il con - facebook.com facebook