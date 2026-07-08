Asili nido raffrescamento in tutte le undici strutture | ora i centri anziani

Il Comune di Brescia ha installato sistemi di raffrescamento in tutte le undici strutture degli asili nido. Questa operazione si aggiunge a un piano di interventi per fronteggiare le alte temperature estive, che quest’anno si sono fatte sentire con maggiore intensità. Dopo aver completato le misure nelle strutture per l'infanzia, ora si passa ai centri anziani, sempre nell'ambito delle strategie di adattamento al caldo.

Con l’estate che ogni anno porta temperature sempre più elevate, il Comune di Brescia completa un altro pezzo del proprio piano di adattamento al caldo. Dopo la mappatura della rete dei rifugi climatici arriva l’annuncio del raffrescamento dei nidi comunali: nelle scorse settimane sono infatti terminati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione in cinque nidi comunali – Mondo del Colore, Pollicino, Arcobaleno, Cucciolo e Abbraccio – portando così a undici, cioè a tutte le strutture comunali, il numero dei nidi dotati di sistemi di raffrescamento, con soluzioni differenziate. «Abbiamo deciso di intervenire su quella fascia... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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