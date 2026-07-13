Asfalto e parcheggi a Campo di Mare aperti i nuovi cantieri

A Campo di Mare sono iniziati nuovi lavori di rifacimento dell’asfalto nell’area parcheggio sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, di fronte all’ex depuratore dismesso. I cantieri sono stati aperti il 13 luglio 2026 e riguardano la sistemazione delle superfici stradali e dei parcheggi lungo la zona costiera. L’intervento interessa una parte dell’area pubblica dedicata alla sosta dei veicoli. I lavori sono stati annunciati ufficialmente e sono in corso.

Cerveteri, 13 luglio 2026 – Nuovi cantieri aperti a Campo di Mare, dove sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto dell’area parcheggio sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, davanti all’ex depuratore oggi dismesso. A comunicarlo è il sindaco di Cerveteri, spiegando che l’intervento interesserà una zona rimasta a lungo in condizioni di abbandono e degrado, destinata ora a essere riqualificata e restituita alla fruizione dei cittadini. L’opera rientra in un appalto più ampio che prevede anche la realizzazione di una nuova area parcheggio in via dei Cipressi e il rifacimento del manto stradale della rotatoria di viale Mediterraneo. Il valore complessivo dei lavori supera i 350mila euro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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