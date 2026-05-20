A Lucca sono iniziati lavori di rifacimento del manto stradale sulla SP 20, con l’asfalto che è stato rimosso nella zona di Fondovalle. Nei prossimi giorni, tra Calavorno e Campia, si prevede l’istituzione di un senso unico alternato per permettere lo svolgimento delle operazioni di riparazione. La viabilità sarà gestita attraverso appositi segnali stradali e dispositivi di sicurezza, con l’obiettivo di limitare i disagi per gli automobilisti che percorrono quella tratta.

? Domande chiave Come cambierà la viabilità tra Calavorno e Campia nei prossimi giorni?. Quali sono le misure adottate per gestire il senso unico alternato?. Perché la Provincia ha scelto proprio quel tratto della Fondovalle?. Quando finiranno i lavori per il ripristino della segnaletica stradale?.? In Breve Investimento di 290mila euro per il rifacimento del manto stradale in Fondovalle.. Intervento inserito nel piano triennale di manutenzione stradale provinciale 2026-2029.. Lavori su un chilometro di viabilità tra Calavorno e Campia con senso unico alternato.. Chiusura prevista in 3 o 4 giorni previa completamento segnaletica orizzontale.. I cantieri della Provincia di Lucca hanno aperto oggi 20 maggio in località Bolognana, dove gli operai iniziano a lavorare sulla SP 20 tra Calavorno e Campia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, nuovi cantieri sulla SP 20: via il nuovo asfalto in Fondovalle

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