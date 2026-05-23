Nuovi cantieri e asfalto piano da 92 milioni a Milano | raddoppiano i fondi per strade e binari

Da milanotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Milano ha approvato un nuovo strumento per adeguare i prezzi negli appalti di strade e binari, con un investimento di 92 milioni di euro. Si tratta di un provvedimento che mira a sbloccare i cantieri e migliorare la sicurezza della viabilità urbana. Il piano prevede nuovi cantieri, interventi su asfalto e la realizzazione di nuove infrastrutture, con l’obiettivo di raddoppiare i fondi destinati alla manutenzione e alle opere stradali.

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Un provvedimento cruciale per sbloccare i cantieri e mettere in sicurezza la viabilità cittadina. Il Comune di Milano ha adottato ufficialmente un nuovo strumento per l'adeguamento dei prezzi negli appalti legati alla realizzazione e alla manutenzione delle strade. Una mossa necessaria per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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