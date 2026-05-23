Nuovi cantieri e asfalto piano da 92 milioni a Milano | raddoppiano i fondi per strade e binari

Il Comune di Milano ha approvato un nuovo strumento per adeguare i prezzi negli appalti di strade e binari, con un investimento di 92 milioni di euro. Si tratta di un provvedimento che mira a sbloccare i cantieri e migliorare la sicurezza della viabilità urbana. Il piano prevede nuovi cantieri, interventi su asfalto e la realizzazione di nuove infrastrutture, con l’obiettivo di raddoppiare i fondi destinati alla manutenzione e alle opere stradali.

Un provvedimento cruciale per sbloccare i cantieri e mettere in sicurezza la viabilità cittadina. Il Comune di Milano ha adottato ufficialmente un nuovo strumento per l'adeguamento dei prezzi negli appalti legati alla realizzazione e alla manutenzione delle strade. Una mossa necessaria per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Burkina Faso is Suddenly Looking Like Dubai In 2026 Traore's Modern Road Projects

Sullo stesso argomento

Pescara, maxi piano da 4 milioni: ripartono i cantieri sulle stradeLa Provincia di Pescara ha messo in campo un piano straordinario da 4 milioni di euro per la manutenzione della rete viaria provinciale, con...

Pesaro, piano da 4 milioni: 50 strade e nuovi marciapiedi in arrivo? Punti chiave Quali quartieri e zone del mare saranno i primi a cambiare? Come verranno gestiti i cantieri per evitare il caos nei parcheggi? Chi...

Nuovi cantieri e asfalto, piano da 92 milioni a Milano: raddoppiano i fondi per strade e binariPalazzo Marino corre ai ripari dopo l'impennata dei costi del bitume causata dal conflitto in Iran: ecco come cambiano i lavori nel biennio 2026/2027 ... milanotoday.it

Rivoluzione via Stradella atto secondo: meno asfalto e più verde, arrivano nuovi cantieri x.com

Rivoluzione via Stradella atto secondo: meno asfalto e più verde, arrivano nuovi cantieriVia Stradella si prepara a una nuova trasformazione radicale. Dopo l'inaugurazione del primo tratto lo scorso anno, ecco la gara per l’affidamento dei lavori del lotto 2. Secondo il cronoprogramma del ... torinoggi.it