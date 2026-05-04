Ascolti TV Lunedì 4 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Lunedì 4 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha registrato il maggior numero di spettatori e la percentuale di share. Ogni mattina vengono pubblicati i risultati ufficiali, che comprendono il numero di persone che hanno seguito le trasmissioni e le percentuali di share relative. Questi dati permettono di confrontare i risultati delle diverse emittenti e di capire quale programma ha ottenuto il miglior riscontro tra il pubblico.

Ascolti TV 4 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 4 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di lunedì 4 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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