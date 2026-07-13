Ascolti tv ieri domenica 12 luglio 2026 da Anche meno a Racconto di una Notte da Affari Tuoi a La Rota della Fortuna

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ieri, domenica 12 luglio 2026, le trasmissioni televisive hanno presentato una varietà di programmi, tra cui “Anche meno”, “Racconto di una Notte”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. Gli ascolti hanno mostrato un’offerta ampia, con pubblico che si è spostato tra intrattenimento, fiction, approfondimenti, film e sport. La giornata ha visto una programmazione che ha coperto diversi generi, attirando spettatori di varie fasce d’età.

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Gli ascolti tv di ieri, domenica 12 luglio 2026, vedono una programmazione ricca e variegata, con proposte che hanno spaziato dall’intrattenimento alla fiction, passando per approfondimenti, film e sport. Anche l’Access Prime Time ha registrato una forte competizione tra i principali programmi delle reti generaliste, confermando l’interesse del pubblico per i format più consolidati e per le novità della stagione. Ascolti tv ieri sera Articolo in aggiornamento. Rai1 – Noos – L’Avventura della Conoscenza:.000 spettatori (%). Canale5 – Racconto di una Notte:.000 spettatori (%). Rai2 – Elsbeth:.000 spettatori (%). Italia1 – Anche Meno:.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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