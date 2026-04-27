Gli ascolti tv di ieri, domenica 26 aprile 2026, vedono lo scontro fra diversi programmi di punta. La serata televisiva ha offerto un palinsesto ricco e variegato, tra fiction, approfondimenti giornalistici, show comici e talk di prima serata. Le principali reti generaliste hanno proposto titoli molto diversi tra loro, attirando pubblici eterogenei e dando vita alla consueta sfida Auditel del weekend. Nell'Access Prime Time è andata in scena la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ascolti tv ieri sera, 26 aprile 2026 Su Rai1, Roberta Valente – Notaio in Sorrento ha raccolto l’attenzione di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 26 aprile 2026, da Roberta Valente contro Racconto di una notte a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv, 26 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv, 12 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Roberta Valente – Notaio in Sorrento: la trama del quinto e del sesto episodio; Roberta Valente stasera su Rai1: episodi 5 e 6, trama e crisi con Stefano; Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia orario: parte la rivoluzione della Rai. Cosa succede; Stasera in tv (26 aprile), Fabio Fazio duella contro Ranucci e sfida Cannavacciuolo-Bastianich.

Ascolti TV domenica 26 aprile, la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notteDomenica 26 aprile, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1 e Racconto di una notte su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti tv domenica 26 aprile: Roberta Valente, Racconto di una notteAscolti tv 26 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Roberta Valente Notaio in Sorrento è finita la terza puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Questa storia è sempre più coinvolgente, grazie ai protagonisti e alla bellezza della costa sorrentina. Roberta ha cercato di superare la sua paura del passato. E se - facebook.com facebook

Terzo appuntamento su Rai 1 con la serie “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”. Le anticipazioni x.com