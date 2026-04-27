Ascolti tv ieri 26 aprile 2026 da Roberta Valente contro Racconto di una notte a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Gli ascolti tv di ieri, domenica 26 aprile 2026, vedono lo scontro fra diversi programmi di punta. La serata televisiva ha offerto un palinsesto ricco e variegato, tra fiction, approfondimenti giornalistici, show comici e talk di prima serata. Le principali reti generaliste hanno proposto titoli molto diversi tra loro, attirando pubblici eterogenei e dando vita alla consueta sfida Auditel del weekend. Nell'Access Prime Time è andata in scena la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ascolti tv ieri sera, 26 aprile 2026 Su Rai1, Roberta Valente – Notaio in Sorrento ha raccolto l’attenzione di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Roberta Valente Notaio in Sorrento è finita la terza puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Questa storia è sempre più coinvolgente, grazie ai protagonisti e alla bellezza della costa sorrentina. Roberta ha cercato di superare la sua paura del passato. E se - facebook.com facebook
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