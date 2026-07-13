ascolti tv i dati del 12 luglio 2026

Nella serata di domenica 12 luglio 2026, su Rai 1, il programma di Alberto Angela, Noos – L’Avventura della Conoscenza, ha ottenuto 1 milione di spettatori. I dati di ascolto indicano una buona performance per il programma. Nessun altro dettaglio sui risultati complessivi o sui confronti con altri programmi è stato comunicato.

Bene il programma di Alberto Angela. Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai 1, il programma di Alberto Angela, Noos – L’Avventura della Conoscenza porta a casa 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:42 alle 00:05. Poi, su Canale5 Racconto di una Notte ottiene 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8% dalle 21:54 alle 00:28. Alle spalle, su Rai2 Elsbeth non va oltre 394.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Anche Meno registra 594.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 594.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 529.000 spettatori (4.3%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue si ferma a 311. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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