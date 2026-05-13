Ascolti tv i dati del 12 maggio 2026
Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, martedì 12 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il gioco delle tre carte” porta a casa 2.762.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:37. Poi su Canale5 Grande Fratello Vip ottiene 2.052.000 spettatori con uno share del 18.2% dalle 22:01 alle 1:18. In ondosi Rai2 la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest intrattiene 1.856.000 spettatori pari al 10.1% dalle 20:59 alle 23:21. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 780.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 874.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 657.🔗 Leggi su 361magazine.com
Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni
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Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di lunedì 11 maggio 2026: i dati Auditel ?? facebook
#AscoltiTV | Lunedì 11 Maggio 2026. Vince Ulisse (17.4%), in calo I Cesaroni (14.5%), ottimo Porro (8.6%), The Unknown parte dal 4.6% Tutti i dati #Auditel x.com
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