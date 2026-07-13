Ascolti TV | Domenica 12 Luglio 2026

Nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Elsbeth intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Anche Meno incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la Superbike ottiene.000 spettatori con il %. Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Liturgia di Domenica 12 Luglio 2026

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