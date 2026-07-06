Domenica 5 luglio 2026, il match tra Brasile e Norvegia ha registrato 5.737.000 spettatori, con una quota di mercato del 42%, dalle 22 alle 00:04. Contestualmente, il programma Racconto di una Notte ha raccolto il 12,4% di share.

Nella serata di ieri, domenica 5 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia interessa 5.737.000 spettatori pari al 42% di share dalle 22 alle 00:04. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.580.000 spettatori con uno share del 12.4% dalle 21:54 alle 00:29. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 456.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 La rivolta delle ex incolla davanti al video 692.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), il meglio di Presadiretta segna 790.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 392.000 spettatori (2.7%). Su La7 House of Trump – Affari di Famiglia raggiunge 401.000 spettatori e il 2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 5 Luglio 2026. Botto di Brasile-Norvegia (42%), Racconto di una Notte cala al 12.4%

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