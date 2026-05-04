Ascolti tv 3 maggio 2026 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv  di  domenica 3 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 3 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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