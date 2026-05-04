Ascolti tv di domenica 3 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 3 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv, 3 maggio 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

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Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari; Cambio di programmazione per il finale di Roberta Valente; Roberta Valente Notaio in Sorrento: la Rai ha trovato la sua nuova fiction da rinnovare subito.

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Tutto il talento di Sebastiano Somma, un gradito ritorno nella fiction Roberta Valente. Il personaggio di Capasanta è così bello in tutte le sue fragilità. È davvero un piacere rivedere uno dei volti più rappresentativi di Rai Fiction, dopo i grandi successi di Sosp - facebook.com facebook

"Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com