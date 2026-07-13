L'Ascoli ha ripreso gli allenamenti al Picchio Village. Il presidente Passeri ha dichiarato che la stagione 2026-27 rappresenta un nuovo punto di partenza. È la prima in Serie B sotto la sua gestione.

L'Ascoli ha riacceso i motori al Picchio Village e, nel giorno della ripresa dell'attività, il presidente Bernardino Passeri ha ha tracciato le linee guida della stagione 202627, la prima del suo mandato in Serie B., Il numero uno bianconero ha ricordato il peso della cavalcata nei playoff, conclusa con la promozione: "Sono stati molto faticosi dal punto di vista mentale, ma sono finiti bene". Alla ripresa ha ritrovato un gruppo con l'atteggiamento giusto, "né troppo rilassato né troppo concentrato, segnale di una squadra pronta a ripartire dalle certezze costruite nella passata stagione"., Per Passeri la Serie B non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ascoli, il presidente Passeri: "La Serie B è un nuovo punto di partenza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finale Playoff Ascoli-Union Brescia 3-0, presidente Passeri post

Notizie e thread social correlati

Ascoli, Passeri sotto la curva: orgoglio e sfida dopo lo tsunamiIl presidente della squadra di calcio di Ascoli ha incontrato i tifosi sotto la curva dopo la sconfitta contro il Campobasso avvenuta il 26 aprile.

Leggi anche: Ascoli in finale: Passeri punta al miracolo contro l’Union Brescia