Ascoli Passeri sotto la curva | orgoglio e sfida dopo lo tsunami

Il presidente della squadra di calcio di Ascoli ha incontrato i tifosi sotto la curva dopo la sconfitta contro il Campobasso avvenuta il 26 aprile. L'incontro si è svolto nel settore dello stadio dedicato ai supporter, con l’obiettivo di discutere della situazione della squadra e ascoltare le opinioni dei presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l'evento.

? Cosa sapere Il presidente Passeri incontra i tifori dell'Ascoli dopo la sconfitta contro il Campobasso il 26 aprile.. La squadra punta ai playoff dopo una striscia di quindici giornate senza sconfitte.. Dopo la sfida tra Campobasso e Ascoli, il presidente Passeri si è recato sotto la Curva per condividere con i sostenitori l’amarezza di un risultato non atteso in questa domenica 26 aprile 2026. Il clima che si respira negli spogliatoi della squadra di Ascoli è un misto di orgoglio per il traguardo raggiunto e delusione per lo sviluppo dell’ultimo match. Nonostante la sconfitta contro il Campobasso, la società guarda al percorso fatto negli ultimi nove mesi come a un obiettivo straordinario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, Passeri sotto la curva: orgoglio e sfida dopo lo tsunami Notizie correlate Italia paese di anziani, ma la salute crolla dopo i 58 anni: come affrontare lo “tsunami d’argento”Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, stiamo diventando sempre di più un Paese di anziani, tanto che si presenta un vero e proprio “tsunami d’argento”... Campobasso-Ascoli: blindato lo stadio per la sfida decisiva? Cosa sapere La Questura di Campobasso dispone misure di sicurezza per la sfida contro l'Ascoli domenica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascoli-Guidonia, commovente striscione della Curva Sud per Matteo Brandimarti; Ascoli, grande partecipazione al Meletti per l’aperitivo coi ‘Circoli bianconeri’; Ascoli, terminati i biglietti per Campobasso, concessa un’ulteriore dotazione di 200 biglietti; Lo stadio ricorda Matteo. L’abbraccio ai genitori. Passeri: Adesso inizia un nuovo campionato che vogliamo vincereDopo il match contro il Campobasso il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri commenta in sala stampa. Sono andato sotto la curva a salutare i tifosi ... picenonews24.it Ascoli-Guidonia, commovente striscione della Curva Sud per Matteo BrandimartiUn momento davvero toccante poco prima di Ascoli-Guidonia. In uno stadio del Duca stra colmo con oltre diecimila spettatori, la curva ascolana ha esposto uno striscione in ricordo del 12enne Matteo Br ... youtvrs.it Volata serie C: Ascoli cade a Campobasso, Arezzo in serie B - facebook.com facebook Serie C, girone B. I verdetti finali: #Arezzo in B, #Ascoli ai playoff. #Pontedera in D x.com