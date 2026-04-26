Ascoli Passeri sotto la curva | orgoglio e sfida dopo lo tsunami

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della squadra di calcio di Ascoli ha incontrato i tifosi sotto la curva dopo la sconfitta contro il Campobasso avvenuta il 26 aprile. L'incontro si è svolto nel settore dello stadio dedicato ai supporter, con l’obiettivo di discutere della situazione della squadra e ascoltare le opinioni dei presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l'evento.

? Cosa sapere Il presidente Passeri incontra i tifori dell'Ascoli dopo la sconfitta contro il Campobasso il 26 aprile.. La squadra punta ai playoff dopo una striscia di quindici giornate senza sconfitte.. Dopo la sfida tra Campobasso e Ascoli, il presidente Passeri si è recato sotto la Curva per condividere con i sostenitori l’amarezza di un risultato non atteso in questa domenica 26 aprile 2026. Il clima che si respira negli spogliatoi della squadra di Ascoli è un misto di orgoglio per il traguardo raggiunto e delusione per lo sviluppo dell’ultimo match. Nonostante la sconfitta contro il Campobasso, la società guarda al percorso fatto negli ultimi nove mesi come a un obiettivo straordinario.🔗 Leggi su Ameve.eu

ascoli passeri sotto la curva orgoglio e sfida dopo lo tsunami
© Ameve.eu - Ascoli, Passeri sotto la curva: orgoglio e sfida dopo lo tsunami

Notizie correlate

Italia paese di anziani, ma la salute crolla dopo i 58 anni: come affrontare lo “tsunami d’argento”Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, stiamo diventando sempre di più un Paese di anziani, tanto che si presenta un vero e proprio “tsunami d’argento”...

Campobasso-Ascoli: blindato lo stadio per la sfida decisiva? Cosa sapere La Questura di Campobasso dispone misure di sicurezza per la sfida contro l'Ascoli domenica.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ascoli-Guidonia, commovente striscione della Curva Sud per Matteo Brandimarti; Ascoli, grande partecipazione al Meletti per l’aperitivo coi ‘Circoli bianconeri’; Ascoli, terminati i biglietti per Campobasso, concessa un’ulteriore dotazione di 200 biglietti; Lo stadio ricorda Matteo. L’abbraccio ai genitori.

ascoli passeri sotto laPasseri: Adesso inizia un nuovo campionato che vogliamo vincereDopo il match contro il Campobasso il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri commenta in sala stampa. Sono andato sotto la curva a salutare i tifosi ... picenonews24.it

ascoli passeri sotto laAscoli-Guidonia, commovente striscione della Curva Sud per Matteo BrandimartiUn momento davvero toccante poco prima di Ascoli-Guidonia. In uno stadio del Duca stra colmo con oltre diecimila spettatori, la curva ascolana ha esposto uno striscione in ricordo del 12enne Matteo Br ... youtvrs.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.