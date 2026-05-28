? Domande chiave Come farà Tomei a gestire il calo fisico dopo i playoff?. Perché la sconfitta in campo a Catania è stata definita indolore?. Quale fattore fisico rischia di compromettere la doppia sfida contro Brescia?. Chi ha garantito la sinergia necessaria per la ricostruzione in dieci mesi?.? In Breve Bilancio complessivo di 5-2 per l'Ascoli dopo la sconfitta per 2-1 a Catania.. Le sfide decisive per la promozione si disputeranno il 2 e il 7 giugno.. Il presidente Passeri sottolinea la ricostruzione del club avvenuta in soli dieci mesi.. L'allenatore Tomei punta sul recupero fisico dopo i match ogni tre giorni.. L’Ascoli conquista un posto nella finale dei playoff dopo il complessivo 5-2 contro il Catania, garantendosi così l’accesso alla doppia sfida decisiva per la promozione in Serie B contro l’Union Brescia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli in finale: Passeri punta al miracolo contro l’Union Brescia

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