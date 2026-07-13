Giovedì 16 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici, previsto dalla riforma del codice della strada del 2024 e poi posticipato più volte. I monopattini elettrici sono sempre più diffusi e la riforma aveva l’obiettivo di regolamentarne l’uso su strada: esiste ora l’obbligo di indossare il casco, nel codice della strada ci sono limiti di velocità, il divieto di parcheggiarli sui marciapiedi e l’obbligo di avere luci e frecce. Da tre mesi per circolare serve anche una targa, a cui ora andrà collegata un’assicurazione per la responsabilità civile (RC), come quella dei veicoli tradizionali. Secondo una stima dell’associazione Assoutenti una polizza sui monopattini elettrici costerà tra i 35 e i 55 euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Arriva l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici

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Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio

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