Arriva l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici

Da ilpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 16 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, previsto dalla riforma del codice della strada del 2024. La norma, più volte rinviata, richiede ai proprietari di stipulare una polizza assicurativa per poter utilizzare i mezzi su strada pubblica. La legge riguarda tutti i monopattini in circolazione e prevede sanzioni per chi non si adegua.

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Giovedì 16 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici, previsto dalla riforma del codice della strada del 2024 e poi posticipato più volte. I monopattini elettrici sono sempre più diffusi e la riforma aveva l’obiettivo di regolamentarne l’uso su strada: esiste ora l’obbligo di indossare il casco, nel codice della strada ci sono limiti di velocità, il divieto di parcheggiarli sui marciapiedi e l’obbligo di avere luci e frecce. Da tre mesi per circolare serve anche una targa, a cui ora andrà collegata un’assicurazione per la responsabilità civile (RC), come quella dei veicoli tradizionali. Secondo una stima dell’associazione Assoutenti una polizza sui monopattini elettrici costerà tra i 35 e i 55 euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio

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