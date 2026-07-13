Il grande pubblico ha conosciuto la cantautrice Camilla Ardenzi sui social, quando la sua versione di Senza fine, un omaggio come un fiore senza altare, è diventata virale. Poi sono arrivati Fabio Fazio, Sanremo, e una curiosità pronta a trasformarla in parente illustre prima ancora che in voce. Camilla è la nipote di Ornella Vanoni, sì: ma l’eredità sta di lato, come una stanza da cui esce un’eco: 28 anni compiuti da poco, viaggi, mare, bicicletta, timidezza senza posa, libertà senza grancassa: non scendere a patti con ciò che non le assomiglia. A breve esce il suo primo EP, Arriva. Titolo perfetto per chi non ha fretta di arrivare: preferisce durare, mutare, conservare quella libertà che, nei cognomi celebri, finisce spesso imbalsamata dagli omaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Arriva’ Camilla Ardenzi, voce libera ‘Senza fine’: “Mia nonna Ornella Vanoni? Splendido equilibrio nei controsensi”

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