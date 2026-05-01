Senza Fine |  Emilia Zamuner celebra il mito di Ornella Vanoni e Gino Paoli al Teatro Diana 

Un viaggio raffinato tra Jazz, Bossa Nova, sentimento e la grande canzone d’autore. Un omaggio accorato e originale a due icone assolute della musica italiana come Ornella Vanoni e Gino Paoli. “Senza Fine”, il concerto di Emilia Zamuner in programma lunedì 4 maggio alle ore 20.30 al Teatro Diana di Napoli, è tutto questo. Emilia Zamuner, voce tra le più apprezzate e versatili del panorama jazz internazionale, leggerà sul palco del Teatro Diana i grandi classici della musica italiana insieme al suo quintetto formato da Enrico Valanzuolo (tromba), Francesco Scelzo (chitarra), Massimo Del Pezzo (batteria), Andrè Ferreira (contrabbasso) e Paolo Zamuner (tastiere), in un concerto nel quale il jazz incontra la canzone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Senza Fine - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

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