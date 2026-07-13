I computer rubati un mese fa alla scuola Allende di Paderno Dugnano sono stati trovati in un appartamento a Milano, in via Bolzano, zona NoLo. Sono stati scoperti durante una perquisizione domiciliare da parte delle forze dell’ordine. I dispositivi sono stati sequestrati e sono in attesa di essere restituiti alla scuola. Nessuna persona è stata ancora arrestata o incriminata in relazione al furto.

Milano, 13 luglio 2026 – I computer portatili rubati un mese fa ai bambini dell’istituto comprensivo Allende di Paderno Dugnano - medie ed elementari - erano a casa di uno spacciatore milanese in via Bolzano, zona NoLo. È l’epilogo inatteso che ha avuto un’operazione della Squadra mobile della Questura di Milano, diretta da Alfonso Iadevaia, che venerdì sera si è conclusa con l’arresto di un quarantaseienne italiano con precedenti di polizia. Il blitz in via Bolzano. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nelle loro indagini sui flussi della droga a Milano, gli agenti della Mobile erano risaliti all’appartamento di via Bolzano, ritenuto (a ragione, col senno di poi) un possibile luogo utilizzato per lo smercio di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Arresto con sorpresa: i computer rubati alla scuola Allende di Paderno Dugnano erano a Milano a casa dello spacciatore

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