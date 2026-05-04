Svuotata la scuola | 50 computer rubati con un colpo notturno mirato

Durante la notte, una scuola è stata presa di mira da un furto che ha portato via cinquanta computer. I ladri sono riusciti a disattivare l’allarme senza allertare nessuno, compiendo un raid molto preciso. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo colpo pianificato con una certa accuratezza tecnica. Al momento, non ci sono dettagli sui sospetti o sulle modalità esatte dell’azione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a disattivare l'allarme senza allertare nessuno?. Chi sono i responsabili del colpo pianificato con tale precisione tecnica?. Dove sono finiti i 50 computer rubati durante la notte?. Come faranno gli studenti a studiare senza i dispositivi tecnologici?.? In Breve I ladri hanno forzato una finestra disattivando l'allarme dell'Istituto di Sant’Angelo a Cupolo.. I Carabinieri della stazione locale analizzano i filmati della videosorveglianza per identificare i colpevoli.. Il furto di 50 dispositivi compromette la didattica digitale degli studenti del borgo.. Il sindaco di Sant’Angelo a Cupolo segue le indagini per il recupero del materiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svuotata la scuola: 50 computer rubati con un colpo notturno mirato Notizie correlate Rubati 50 computer in una scuola del SannioUna cinquantina di computer sono stati rubati nell’Istituto comprensivo di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Seveso: computer e tablet rubati a scuola, la refurtiva trovata in casa di un 31enneSeveso, 7 marzo 2026 – Due furti in pochi giorni nella stessa scuola, i carabinieri trovano la refurtiva a casa di un 31enne del paese, che stavano...