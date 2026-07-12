Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione. I computer rubati in una scuola sono stati restituiti alla scuola di Paderno. La polizia ha identificato l'uomo come coinvolto nel furto di notebook, avvenuto in cambio di dosi di droga. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti con altri reati.

Milano, 12 luglio 2026 – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo ha denunciato per ricettazione. Nel corso di un controllo nel suo appartamento sono spuntati droga e alcuni pc rubati in una scuola del Milanese. Tutto è successo venerdì sera a Milano, quando gli agenti della Squadra Mobile milanese, nel corso di un’attività investigativa volta al contrasto al traffico di stupefacenti nel capoluogo meneghino, sono risaliti a un appartamento in via Bolzano ritenuto verosimile luogo di spaccio di droga. I controlli nell’appartamento di via Bolzano .... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - I notebook rubati in una scuola in cambio di dosi di droga: arrestato 46enne. E i computer tornano all’Allende di Paderno

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