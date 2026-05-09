A Civitanova Marche, una donna è stata arrestata dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito gli agenti intervenuti per entrare nell’abitazione della madre. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe cercato di entrare in casa nonostante il divieto e, nel tentativo di impedire l’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe aggredito un agente presente sul posto. L’arresto è stato confermato dalle autorità locali.

Un arresto nel tardo pomeriggio di ieri a Civitanova Marche. Una donna è stata sorpresa mentre cercava di rientrare nell’abitazione della madre, nonostante fosse destinataria di un divieto di avvicinamento emesso dieci giorni prima dall’autorità giudiziaria di Macerata, e ha aggredito gli agenti intervenuti. Intervento della Polizia dopo la segnalazione dei residenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando la “Volante” dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, supportata da una pattuglia in borghese, è stata chiamata a intervenire in una zona periferica della città.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Civitanova Marche, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce gli agenti per entrare in casa della madre

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