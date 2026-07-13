Nella finale di arrampicata sportiva a Chamonix, gli atleti statunitensi e spagnoli hanno conquistato il primo posto. Nelle competizioni maschili, un climber di Madrid ha superato gli avversari, mentre tra le donne, un’atleta americana si è distinta sulle pareti francesi. La tappa della Coppa del Mondo 2026 si è conclusa con questi risultati, durante una giornata di sfide intense e prove di resistenza.

La tappa di Chamonix della Coppa del Mondo 2026 di lead si è chiusa con i successi di Stati Uniti e Spagna nelle finali femminili e maschili sulle pareti transalpine. Lead, tra le donne vince nuovamente la statunitense Annie Sanders. L’americana ha letteralmente dominato la gara conclusiva, conquistando in scioltezza il successo stagionale numero 3 nel massimo circuito internazionale. Sanders è arrivata alla vittoria con il punteggio di 52+, un traguardo irraggiungibile per le altre arrampicatrici in gara. Alle sue spalle la vera sorpresa di giornata, la bulgara Aleksandra Totkova, che ha ottenuto la seconda posizione totalizzando uno score di 48. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Arrampicata sportiva, lead: Sanders e Lopez trionfano a Chamonix

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