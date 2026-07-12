Nelle finali di arrampicata sportiva a Chamonix, la tappa di Coppa del Mondo 2026, Annie Sanders ha vinto nella categoria femminile, mentre Alberto Gines Lopez si è aggiudicato quella maschile. Entrambi hanno concluso le prove con successo sulle pareti transalpine, portando a casa i risultati per le rispettive nazioni. Le gare hanno visto protagonisti atleti di diversi paesi, con Sanders e Lopez che si sono distinti nelle rispettive categorie.

Una vittoria per gli USA e una per la Spagna. Le finali femminili e maschili della lead della tappa di Chamonix, della Coppa del Mondo 2026, hanno restituito i loro verdetti: ecco come sono andate le cose nel dettaglio sulle pareti transalpine. Lead Femminile Ancora Annie Sanders. La statunitense, alla terza vittoria in stagione nel massimo circuito planetario, domina l’atto conclusivo del contest: per lei uno score di 52+, irripetibile per qualsiasi avversaria. Il podio lo vanno a completare la sorpresa bulgara Aleksandra Totkova, seconda a 48, e la coreana Chaehyun Seo, terza a 47+ battendo la concorrenza della britannica Erin McNeice e della slovena Rosa Rekar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Annie Sanders e Alberto Gines Lopez esultano nelle lead di Chamonix

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