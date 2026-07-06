Arrampicata sportiva | nella Coppa del Mondo a Chamonix c’è anche la lead

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, la disciplina della lead tornerà a competere nel calendario 2026, affiancandosi alla speed. La competizione si svolgerà a Chamonix, in Francia, dopo aver avuto tappe a Innsbruck, in Austria, a metà giugno e a metà luglio. La presenza della lead nel circuito internazionale è confermata per questa stagione, con le prove che si svolgeranno in diverse località europee.

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Da Innsbruck a Chamonix: dall’Austria a metà giugno alla Francia a metà luglio, la lead è pronta a tornare protagonista – in coabitazione con la speed – nel calendario 2026 della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Riparte la corsa verso i “ Top” sulle pareti transalpine, con atleti e atlete chiamati a dare il meglio di loro stessi in turni molto intensi: dalle qualificazioni sino alla finalissima a 8 competitors, passando per le semifinali. Le ultime affermazioni hanno portato le grandi firme del giapponese Neo Suzuki e soprattutto della fuoriclasse slovena Janja Garnbret (50 vittorie per lei in CdM, sarà però assente in questo evento del circuito planetario). 🔗 Leggi su Oasport.it

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