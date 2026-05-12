Arrampicata sportiva i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Berna | c’è il Boulder Azzurri mine vaganti

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha annunciato i nomi dei qualificati per la prossima tappa di coppa del mondo di arrampicata a Berna, con la disciplina Boulder rappresentata. Dopo le prime due competizioni della stagione in Cina, la serie mondiale si sposta in Europa. La selezione azzurra comprende atleti considerati mine vaganti, pronti a competere sulle pareti svizzere. La competizione si svolgerà nei prossimi giorni nella capitale svizzera.

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Dopo il doppio opening stagionale in Cina, la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a sbarcare in Europa. Rotta su Berna, dove sulle pareti elvetiche – dal 22 al 24 maggio – sarà il momento del boulder di tornare protagonista. Specialisti e specialiste chiamati a cimentarsi sui “blocchi” delle strutture elvetiche per affermare ancora una volta il talento e la forza del loro stile e della loro tecnica. Italia che sarà presente con 7 atleti: 2 uomini e 5 donne. Il riferimento sarà Camilla Moroni, che proverà a passare le qualificazioni e la semifinale, per presentarsi nella finale a otto, ma attenzione anche a un’atleta in ascesa come Francesca Matuella, che a Keqiao si è messa in luce, mentre fra gli uomini i due alfieri presenti in Svizzera saranno Niccolò Antony Salvatore e Luca Boldrini.🔗 Leggi su Oasport.it

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