Un’atleta italiana ha conquistato il suo primo podio della stagione in una gara internazionale di arrampicata sportiva, dopo mesi di attesa. La competizione si è svolta in un evento di livello mondiale, attirando numerosi partecipanti da vari paesi. La prestazione ha portato alla conquista di un piazzamento sul podio, segnando un momento di svolta per il movimento azzurro nel circuito più importante a livello globale.

Dopo tanta attesa l’Italia dell’arrampicata sportiva si è sbloccata: per il movimento azzurro è arrivato il primo podio stagionale nel massimo circuito planetario. Il merito è da attribuirsi a Giulia Randi: la faentina autrice di una clamorosa progressione nel tabellone ad eliminazione diretta della speed femminile, che l’ha vista arrivare al secondo posto complessivo (alle spalle della fortissima indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi) firmando anche il nuovo record nazionale col crono di 6.49. La sprinter classe 2002 è andata a raccogliere i frutti di un lavoro che la sta vedendo crescere di mese in mese di stagione in stagione,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Arrampicata sportiva: dopo Chamonix l’Italia si gode Giulia Randi “attendendo” podi nella lead

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