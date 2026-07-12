L'Argentina ha vinto le partite contro Capo Verde ed Egitto e ha raggiunto le semifinali. La squadra sudamericana affronta ora l'Inghilterra in questa fase del torneo. La vittoria precedente è arrivata con una prestazione non convincente, caratterizzata da un gioco disordinato e poco spettacolare. La partita contro l'Inghilterra rappresenta l'ultimo ostacolo prima della finale. La Svizzera è stata eliminata, mentre l'Argentina prosegue il cammino nel torneo.

Dopo le raffazzonate vittorie contro Capo Verde ed Egitto l'Albiceleste continua ad andare avanti in maniera avventurosa, traendo il massimo dal suo calcio episodico e spesso inguardabile. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Svizzera ko, l’Argentina in semifinale contro l’Inghilterra

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Argentina's LATE WINNER sets up World Cup Semifinal vs. England

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