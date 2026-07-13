arbitro rob dieperink trovato morto in casa arbitro era stato arrestato dopo crystal palace fiorentina

Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Borculo. La notizia è stata comunicata dalla federazione calcistica nazionale. L’arbitro era stato arrestato dopo aver diretto la partita tra Crystal Palace e Fiorentina. La federazione ha espresso cordoglio per la scomparsa del direttore di gara.

L’arbitro olandese Rob Dieperink è stato trovato morto il 13 luglio nella sua abitazione a Borculo, nei Paesi Bassi. Aveva 38 anni. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio olandese, la Knvb, che ha espresso cordoglio per la scomparsa del direttore di gara. Le cause del decesso non sono state rese note. Era stato arrestato il 9 aprile 2024 in un hotel di Londra con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un adolescente di 17 anni. Il caso era stato archiviato per mancanza di prove. Rob Dieperink, chi è l'arbitro trovato morto L'arresto e l'esclusione dai Mondiali Le parole di Rob Dieperink dopo l'esclusione Rob Dieperink, chi è l’arbitro trovato morto Come riporta ANSA, Rob Dieperink era un arbitro con esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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