Appiano Gentile Inter | iniziato il raduno nerazzurro

Il raduno dell’Inter è iniziato ad Appiano Gentile con la presenza della squadra. Sono assenti alcuni giocatori infortunati, con tempi di recupero ancora da definire. Sono stati convocati tutti gli altri, mentre alcuni calciatori sono diffidati. La squadra si prepara per il prossimo impegno ufficiale, secondo le comunicazioni ufficiali. Nessuna variazione di formazione è stata annunciata fino a questo momento.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Iniziato il raduno nerazzurro. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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