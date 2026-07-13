Due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto ieri intorno alle 13 lungo la strada SR umbro-marchigiana 257, al km 14,400. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere elementi utili alle indagini. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note.

Incidente sulla strada “Apecchiese“. Ieri attorno alle ore 13 lungo la SR umbro-marchigiana 257 al km 14,400 si è verificato un incidente stradale per cause in corso di accertamento. Due motociclisti, entrambi originari della provincia di Arezzo, diretti verso Apecchio, nell’affrontare una curva sono caduti a terra finendo contro il guardrail. Il primo motociclista ha riportato lesioni per cui è stato necessario attivare il servizio di Elisoccorso “Nibbio“ per il trasporto all’ospedale di Perugia mentre il secondo, trasportato da un’ambulanza del 118 è stato preso in carico dai sanitari presso il pronto soccorso dell’ospedale tifernate di Città di Castello e poi portato pure lui in elicottero a Perugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apecchiese, due feriti gravi

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