Incidente tra due moto | un morto due feriti gravi

Oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, si è verificato un grave incidente tra due moto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente e hanno accertato che una persona ha perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di verifica.

MAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Il bilancio è una vittima e due persone ferite in maniera.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due moto: un morto, due feriti gravi Incidente in moto: la mia storia #shorts Notizie correlate Leggi anche: Ancora un drammatico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto Leggi anche: Ancora un tragico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente tra due moto, feriti gravemente padre e figlio di 14 anni; Thiene, scontro tra due moto: 3 feriti. Un 15enne in condizioni gravissime; Thiene, incidente tra due moto in via Santo: padre e figlio in codice rosso; Incidente tra due moto, tre feriti. Gravissimo un 15enne sbalzato dalla sella e caduto sull'asfalto. Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enneLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enne ... tg24.sky.it Scontro tra due moto: un morto e due feriti graviDrammatico incidente nel pomeriggio di oggi, 3 maggio, a Mazzorno Sinistro. A scontrarsi, due moto. Pesantissimo il bilancio: una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in modo grave ... polesine24.it Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook Scende dalla macchina per aiutare dopo un incidente: travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare x.com