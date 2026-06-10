A San Felice Circeo si è verificato uno scontro tra due auto all’incrocio, con due persone rimaste ferite gravemente. Gli agenti intervenuti hanno estratto i feriti dalle carcasse delle vetture e raccolto indizi sul luogo dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle modalità di estrazione dei feriti. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le cause dello scontro.

Come sono stati estratti i feriti dalle carcasse delle auto?. Quali indizi hanno raccolto gli agenti per ricostruire la dinamica?. Chi sono i due feriti trasportati d'urgenza negli ospedali?. Perché quell'incrocio specifico è diventato così pericoloso per la viabilità?.? In Breve Incidente avvenuto martedì 9 giugno all'incrocio tra via Africa Orientale e via Mediana Vecchia. Un ferito trasportato in elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma. Un secondo ferito trasferito presso l'ospedale Goretti di Latina. La conducente di una vettura risulta illesa dopo la collisione. Due feriti gravi dopo lo scontro tra auto all’incrocio tra via Africa Orientale e via Mediana Vecchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Felice Circeo: scontro tra due auto, due feriti gravi all’incrocio

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