Una donna anziana è stata investita questa mattina lungo il Corso Vittorio Emanuele a Avellino da una bicicletta condotta da un giovane. La donna è rimasta ferita e soccorsa sul posto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni o sulle cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente questa mattina lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dove una donna anziana è stata investita da una bicicletta guidata da un giovane mentre stava passeggiando. A causa del contatto, la donna è caduta a terra riportando una ferita a una gamba, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano destare gravi preoccupazioni. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia, che hanno prestato i primi soccorsi alla signora, e gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica del sinistro, oltre alle relative responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anziana travolta da una bicicletta lungo il Corso: ferita

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