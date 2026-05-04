A Gioia Tauro salvata una donna ferita dopo una caduta dalla bicicletta

A Gioia Tauro, una donna è stata soccorsa dagli agenti delle Volanti dopo essere caduta dalla bicicletta e aver subito ferite. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi in una zona residenziale della città. Gli agenti intervenuti hanno prestato i primi soccorsi prima di affidare la donna alle cure del personale medico. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o danni a proprietà.

Una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo, avvenuto nei giorni scorsi a Gioia Tauro, è stata soccorsa dai poliziotti delle Volanti del commissariato di polizia.La malcapitata, mentre percorreva una via cittadina a bordo della propria bicicletta, è improvvisamente caduta per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Donna cade in bici a Gioia Tauro e rischia il soffocamento, salvata grazie all'intervento lampo degli agentiÈ stata salvata la vita di una donna coinvolta in un sinistro stradale autonomo a Gioia Tauro, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Leggi anche: Strambinello, donna di 30 anni caduta nel torrente: salvata dopo l'allarme dato da un passante Altri aggiornamenti Temi più discussi: 1° Maggio a Gioia Tauro, lavoro e dignità al centro della manifestazione sindacale; Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro, importante momento di alto valore artistico.; La lettera. Gioia Tauro, Ringrazio il dirigente del Commissariato per avermi inviato in aiuto dei bravi ragazzi preparati; Primo Maggio a Gioia Tauro, i sindacati: Lavoro dignitoso e investimenti per rilanciare la Calabria. Polizia di Stato: salvata una donna a Gioia Tauro rimasta ferita a seguito di una caduta dalla biciclettaLa Polizia di Stato ha salvato la vita a una donna rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo, avvenuto nei giorni scorsi a Gioia Tauro. ilmetropolitano.it Donna cade in bici a Gioia Tauro e rischia il soffocamento, salvata grazie all'intervento lampo degli agentiDonna salvata dalla Polizia dopo una caduta in bici a Gioia Tauro: decisivo il primo soccorso per evitare il soffocamento. virgilio.it Reggio Calabria, la Polizia di Stato salva una donna dopo un grave incidente in bicicletta a Gioia Tauro - facebook.com facebook Il Porto di Gioia Tauro è la prima piattaforma di transhipment del Mediterraneo. È asset strategico per economia calabrese e per corridoi commerciali europei. Non può, e non deve, trasformarsi in nodo logistico per il traffico di armamenti verso teatri di guerra a x.com