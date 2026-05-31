Una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un ramo caduto da un albero mentre passeggiava in bicicletta. L’incidente è avvenuto a Vicchio, in provincia di Firenze. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono stati resi noti dettagli sull’entità delle ferite o sulle condizioni di salute.

Vicchio (Firenze), 31 maggio 2026 – Paura a Vicchio, dove una donna di 65 anni è stata colpita da un grosso ramo caduto da un albero. E’ successo intorno alle 17,15 in via Ponte a Vicchio; secondo quanto ricostruito, la 65enne era in bicicletta insieme al marito (che è rimasto illeso) lungo via Ponte a Vicchio quando un grosso ramo si è staccato da un albero; i rami della chioma l’hanno colpita. Nella sfortuna, la donna è stata in parte protetta dalla spalletta in pietra che ha attutito parte del peso del ramo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, e il 118. I Vigili del fuoco hanno lavorato con l’autoscala inviata dalla sede centrale per la messa in sicurezza della pianta ad alto fusto dal quale si è spezzato il grosso ramo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta da un ramo mentre passeggia in bicicletta, donna finisce all’ospedale

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